TFF'den hiç beklenmedik karar! O ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002-31.12.2011 arası doğumlu futbolcuların müsabaka isim listesine yazılabileceği ve karşılaşmalarda oynayabileceği kaydedildi.

TFF DETAYLARI DUYURDU

Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabileceği ve oynayabileceği aktarıldı. Kulüplerin geniş kadrolarında ise 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncuyu tescil edebileceği de belirtildi.

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncuların oynayamayacağı bildirildi.