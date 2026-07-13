SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

TFF'den hiç beklenmedik karar! O ligin adı resmen değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini duyurdu.

TFF'den hiç beklenmedik karar! O ligin adı resmen değiştirildi
Cevdet Berker İşleyen

TFF'den yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanacak ligde 01.01.2002-31.12.2011 arası doğumlu futbolcuların müsabaka isim listesine yazılabileceği ve karşılaşmalarda oynayabileceği kaydedildi.

TFF DETAYLARI DUYURDU

TFF den hiç beklenmedik karar! O ligin adı resmen değiştirildi 1

Lig maçlarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 futbolcunun müsabaka isim listesine yazılabileceği ve oynayabileceği aktarıldı. Kulüplerin geniş kadrolarında ise 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncuyu tescil edebileceği de belirtildi.

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular ile yabancı uyruklu oyuncuların oynayamayacağı bildirildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 sezondur forma giyiyordu! Anadolu Efes o isme veda etti8 sezondur forma giyiyordu! Anadolu Efes o isme veda etti
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki...
Anahtar Kelimeler:
bal son dakika amatör lig tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

AHBAP dosyasında dudak uçuklatan para trafiği! Cüneyt Özdemir: "Uçmuş bu adamlar"

AHBAP dosyasında dudak uçuklatan para trafiği! Cüneyt Özdemir: "Uçmuş bu adamlar"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.