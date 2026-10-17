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TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Uluslar Ligi’ndeki Belçika ve Fransa maçları için Samet Aybaba’yı geçici olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi!
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım için geçici bir formül üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi’nde oynanacak son iki maç için Samet Aybaba’yı görevlendirmeyi düşünüyor.

İKİ MAÇLIK GEÇİCİ FORMÜL

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi! 1

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki son iki maçına kasım ayında çıkacak. Ay-yıldızlılar 12 Kasım’da Belçika’yı sahasında konuk edecek, 15 Kasım’da ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden ve 0 puanla son sırada bulunan milli takımın yeni teknik direktörü henüz belirlenmedi. Aybaba’nın bu iki maçlık süreçte alacağı sonuçların, milli takımın geleceğine dair kararları da etkileyebileceği belirtiliyor.

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NEDEN GEÇİCİ ÇÖZÜM?

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi! 2

Olağan seçimli genel kurulun haziran ayında yapılacak olması nedeniyle yeni yönetime bağlayıcı bir teknik direktör bırakmak istemeyen Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, geçici bir formül arayışına girmişti. Federasyon yönetimi, öncelikli olarak Belçika ve Fransa maçlarını düşünerek bu iki karşılaşma için TFF bünyesinden bir isimle ilerlemeyi planlıyor.

ARDA TURAN’IN RET YANITI

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi! 3

TFF’nin daha önce Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile temas kurduğu, ancak Turan’ın kulübünde kalacağını açıklaması üzerine federasyonun alternatif planlara yöneldiği ifade ediliyor. Bu süreçte Şenol Güneş’in adı da geçici çözüm olarak gündeme gelmişti.

SAMET ABAYBA KİMDİR?

TFF’den kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecek hoca tercihi! 4

Tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, ağustos ayından bu yana TFF bünyesinde genç milli takımların teknik koordinatörü olarak görev yapıyor. Aybaba’nın, Uluslar Ligi’ndeki iki maçın ardından uzun bir aranın başlayacağı milli takımda geçici görev almaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Samet Aybaba Türkiye milli takım
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