TFF gelecek sezon Süper Lig'de VAR kullanılacağını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.
Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.
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