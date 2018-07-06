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TFF gelecek sezon Süper Lig'de VAR kullanılacağını açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

TFF gelecek sezon Süper Lig'de VAR kullanılacağını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig tff VAR

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