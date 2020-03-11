SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla irtibat halinde olan federasyon, virüsün yayılması halinde radikal önlemler alacak. TFF yetkilileri, 13 Mart Cuma günü konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

Koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de de ortaya çıkması sonrası futbol camiasında gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

Lig maçlarının seyircisiz oynanması tartışmasının çıkmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da virüs tehdidini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'yla irtibat halinde olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da konuyla ilgili fikir alışverişi yapan federasyon yetkilileri, cuma günü yapacağı toplantıyla birlikte alınacak önlemleri masaya yatıracak.

Ancak vaka sayısının toplantı gününe kadar artması durumunda, bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalar için de kararlar alınabilir. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, virüsün yayılması halinde karşılaşmaların seyircisiz oynanması ya da ileri bir tarihe ertelenmesi gibi önlemler almayı planlıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
FIFA Dünya Kupası'na koronavirüs darbesiFIFA Dünya Kupası'na koronavirüs darbesi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu koronavirüs tff

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

F.Bahçe maçına koronavirüs engeli

F.Bahçe maçına koronavirüs engeli

Yıldız isim koronavirüsüne mi yakalandı!

Yıldız isim koronavirüsüne mi yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldinho gözaltına alındı

Ronaldinho gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

TFF'den koronavirüs için toplantı kararı

Koray Günter: Dışarı çıkmamız yasaklandı, sokaklar bomboş

Koray Günter'ten koronavirüs açıklaması

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

FIFA Dünya Kupası'na koronavirüs darbesi

Milli futbolcu Umut Meraş: Hedefim Premier Lig

Umut Meraş hedefini açıkladı

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.