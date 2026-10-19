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TFF, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü yarın duyuracak! Sergen Yalçın sesleri...

Dünya Kupası'ndan istediği sonucu alamayan ve ardından Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybeden A Milli Takımımız'da Montella'yla yollar ayrılmıştı. TFF'nin yeni teknik direktörü yarın duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın ise yeni teknik direktör olacağı iddia edildi.

TFF, Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü yarın duyuracak! Sergen Yalçın sesleri...

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesi bekleniyor.

TFF, Milli Takım ın yeni teknik direktörünü yarın duyuracak! Sergen Yalçın sesleri... 1

SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNE ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva’ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı. Montella’nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu. Son olarak Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

YARIN DUYURULACAK

TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından Sergen Yalçın ismini açıklaması bekleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın a milli takım tff
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