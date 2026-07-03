TFF noktayı koydu: Yabancı kuralı neden değişmedi? İşte perde arkası...

Yeni sezon öncesi Süper Lig'in en çok tartışılan gündem maddelerinden biri olan yabancı oyuncu kuralında belirsizlik resmi olarak sona erdi. Bazı kulüplerin geçtiğimiz haftalarda şiddetle gündeme getirdiği esneme veya değişiklik talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılık bulmadı. Alınan bu "değişikliğe gitmeme" kararının perde arkasında yatan iki kritik neden gün yüzüne çıktı.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

TFF'nin kuralı değiştirmemesindeki en büyük etken, Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin kendi aralarında ortak bir seste buluşamaması oldu. Kuralın değişmesi yönünde yapılan görüşmelerde ve sunulan taleplerde, statü gereği ihtiyaç duyulan "nitelikli çoğunluk" elde edilemedi. Kulüplerin tam bir mutabakat sağlayamaması, federasyonun mevcut planı ve duruşunu sürdürmesinde başrol oynadı.

TRANSFER PLANLAMALARI MEVCUT KURALA GÖRE YAPILDI

Kararın arkasındaki bir diğer belirleyici faktör ise bazı Süper Lig ekiplerinin halihazırda attığı somut adımlar oldu. TFF'nin aylar öncesinden ilan ettiği mevcut yabancı kuralı üzerinden hareket eden birçok kulüp, yeni sezon kadro mühendisliğini, bütçesini ve yabancı oyuncu transferlerini bu kurala göre şekillendirdi. Kuralın son anda, ligin başlamasına az bir süre kala değiştirilmesinin bu kulüplere haksızlık ve büyük bir mağduriyet yaratacağı gerçeği, TFF'nin değişikliğe kapıları kesin olarak kapatmasını sağladı.