YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi

TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.03.2020 18:40 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akınspor-İhsaniyespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor lehine olmasına karar verdi.Zonguldak’ta Süper Amatör Küme’de geçtiğimiz aylarda küme düşme düşme hattında Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda karşı karşıya gelmişti.

TFF olaylı maçla ilgili kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Akınspor-İhsaniyespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar sonucunda tatil edilen karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor lehine olmasına karar verdi.
Zonguldak’ta Süper Amatör Küme’de geçtiğimiz aylarda küme düşme düşme hattında Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda karşı karşıya gelmişti. Kozlu İhsaniye Spor’un 1-0 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor’dan 3, Akınspor’dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’na sevk edilen olayla maçla ilgili karar verildi. TFF, karşılaşmanın 3-0 hükmen İhsaniyespor’un lehine verilmesine karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

İlkadım’da çay ocağı denetimleri

İlkadım’da çay ocağı denetimleri

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:29
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kdz. Ereğli Belediyesi Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı

Kdz. Ereğli Belediyesi Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı

Kışla Ortaokulu’ndan "BOCCE" başarısı

Kışla Ortaokulu’ndan "BOCCE" başarısı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

Zonguldak'tan Uygur Urumçi Bölgesine Gelin Gitti

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.