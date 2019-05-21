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Ve ligde son hafta programı açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı açıklandı. Ligi ilk 4 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, cuma günü sahaya çıkacakken, küme düşecek son 2 takım pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.

Ve ligde son hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların programı belli oldu. 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programında maçlar cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak.

Program şu şekilde;

24 Mayıs Cuma

19.18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

25 Mayıs Cumartesi

20.19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

20.19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Futbol

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