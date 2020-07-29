YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. TFF’nin kararına bir tepki de Yunusemre Belediyespor’dan

TFF’nin kararına bir tepki de Yunusemre Belediyespor’dan

MANİSA HABERLERİ  | 29.07.2020 23:28 | Son Güncelleme

TFF tarafından alınan kararların yankıları devam ederken Bölgesel Amatör Lig 8.

TFF’nin kararına bir tepki de Yunusemre Belediyespor’dan

TFF tarafından alınan kararların yankıları devam ederken Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta ligin bitimine 4 hafta kala 52 puanla ikinci sırada bulunan Yunusemre Belediyespor’un 3. Lig’e çıkarılmaması tepkiye neden oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 39 puanlı 4. sıradaki takımın 3. Lig’e çıkarılmasının hukuksuz ve kanunsuz olduğu belirtilerek kanuni yollara başvurulacağı bildirildi.
Yunusemre Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Saat 18.00’da TFF Başkanı Nihat Özdemir’in talihsiz açıklamaları ile adeta şoka uğradık. 52 puan toplayan ligin bitimine 4 hafta kala ikinci sırada olan Yunusemre Belediyespor takımı TFF 3. Lige çıkartılmayıp, 39 puanlı ligde 4. sıradaki takımın çıkartıldığı Bölgesel Amatör Lig kararı hukuksuz ve kanunsuzdur. Gereğinin yapılacağını ve adaletli olarak hakkımızı mahkeme yolu ile alacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Manisa Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:31
Yatsı
22:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Buse Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gördes’e ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar devam ediyor

Gördes’e ulaşımı kolaylaştıracak yolda çalışmalar devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.