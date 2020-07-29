TFF’nin kararına bir tepki de Yunusemre Belediyespor’dan

TFF tarafından alınan kararların yankıları devam ederken Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta ligin bitimine 4 hafta kala 52 puanla ikinci sırada bulunan Yunusemre Belediyespor’un 3. Lig’e çıkarılmaması tepkiye neden oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 39 puanlı 4. sıradaki takımın 3. Lig’e çıkarılmasının hukuksuz ve kanunsuz olduğu belirtilerek kanuni yollara başvurulacağı bildirildi.

Yunusemre Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Saat 18.00’da TFF Başkanı Nihat Özdemir’in talihsiz açıklamaları ile adeta şoka uğradık. 52 puan toplayan ligin bitimine 4 hafta kala ikinci sırada olan Yunusemre Belediyespor takımı TFF 3. Lige çıkartılmayıp, 39 puanlı ligde 4. sıradaki takımın çıkartıldığı Bölgesel Amatör Lig kararı hukuksuz ve kanunsuzdur. Gereğinin yapılacağını ve adaletli olarak hakkımızı mahkeme yolu ile alacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

