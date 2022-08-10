TFI TAB Gıda'nın Subway markasına ATP Teknolojileri katkıda bulunacak

İSTANBUL (AA) - Kurumsal teknoloji ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Subway markasına çözümler sunacak.

ATP açıklamasına göre, 36 bin 840 restoranı ile dünyanın en büyük ikinci restoran zinciri olan Subway, 104 ülkede hizmet veriyor. Bu yılın sonu itibarıyla 5 ülkede 3 bin restoran işletecek olan TFI TAB Gıda Yatırımları, Subway markasının katılımı ile ürün yelpazesini genişleterek müşterilerine ek seçenekler sunacak ve global büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFI TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici, Subway'i, TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemine katmayı başardıklarını belirterek, "TFI TAB Gıda Yatırımları'nın operasyonel mükemmellik odaklılığı, güçlü tedarik zinciri ve teknolojiye yaptığı yatırımlar Subway markasının pazarlarımızda büyümesini ve tüketicilere güzel deneyimler yaşatmasını sağlayacak. ATP, tüm markalarımıza birçok alanda çözümler sağlayan teknoloji iş ortağımız olarak Subway markasının ihtiyaç duyduğu geliştirmeleri gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

ATP CEO'su Ümit Cinali de TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Subway markasıyla bir başarı hikayesi yazacağına inandıklarını aktararak, "ATP'nin Zenia restoran yönetim yazılım platformu Burger King, Popeyes ve Arby's gibi global markalarda kullanılıyor. Subway markasının TFI TAB Gıda Yatırımları ekosistemine katılımı ile dünyanın en büyük markalarından Subway için de uçtan uca çözümler geliştirmek, ATP için büyük fırsatlar sunuyor. En kısa zamanda çözümlerimizi geliştirerek, global ürün portföyümüze eklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

