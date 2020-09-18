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TGC'nin "2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"

TRABZON HABERLERİ  | 18.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

AA muhabiri Duygu Avunduk, "Diyalizde Başlayan Aşk" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü - AA kıdemli muhabiri Selçuk Kılıç'a ise "Hizmet" ödülü verildi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Duygu Avunduk, "Diyalizde Başlayan Aşk" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü. AA kıdemli muhabiri Selçuk Kılıç'a ise "Hizmet" ödülü verildi.

TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, TGC lokalinde düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya gönderilen eserleri jüri üyelerinin büyük bir özveriyle incelediğini söyledi.

Küçük, TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne, eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak'ın layık görüldüğünü belirtti.

"Sanat Ödülü"nün yönetmen ve senarist Ersoy Güler'e verildiğini ifade eden Küçük, "Spor Ödülü"ne ise Şerif Kunt'un layık görüldüğünü vurguladı.

Küçük, meslekte 20 yılını dolduranlara hizmet ödülü verildiğini de anımsatarak, "Bu yılki hizmet ödülüne Selçuk Kılıç, Rasim Yılmaz, Ahmet Can Pepe, Serkan Kıyak, Tarkan Üzen, Caner Ocak, Barış Yurduseven, Murat Alhan, Miraç Özağcı, Seçkin Üzen, Ahmet Sancak ve Hayrettin Bektaş layık görüldü." dedi.

Yılın girişimci iş adamlarının ise Selçuk İskender, İbrahim Cincil, Kamil Saruhan, Akın Çelebi, Hasan Küçükarslan ve Emanullah Tüfekçioğlu olarak belirlendiğini aktaran Küçük, jüri üyelerinin yarışmada 34 eser arasından ödül almaya hak kazananları belirlediğini de kaydetti.

Yarışmada eserleri ödülüne layık görülen isimler şunlar:

Haber Ödülü: Sonay Çaluk (Taka Gazetesi)

Köşe Yazısı: Selahattin Özcan (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

Spor Haberi: İsmail Düzgün (Karadeniz Gazetesi)

Spor Röportaj: Ali Osman Yürük (Taka Gazetesi)

Aktüel Röportaj: Fatma Yavuz (Kuzey Ekspres Gazetesi)

Haber Fotoğraf: Meryem Akgün (Karadeniz Gazetesi)

Televizyon Görüntü: Duygu Avunduk (Anadolu Ajansı)

Televizyon Haber: Sinan Uçar, Selay Saykal (Demirören Haber Ajansı)

Mizampaj Aktüel: Onur Şafak (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

Mizampaj Spor: Ömer Salkı (Günebakış Gazetesi)

Spor Görüntü: Hamza Önder Kuloğlu (Çay TV)

Jüri Özel Ödülü: Rahman Turan, Nurgül Günaydın Kurum (Günebakış Gazetesi)

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