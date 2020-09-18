TGC'nin "2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2019 Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Duygu Avunduk, "Diyalizde Başlayan Aşk" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü. AA kıdemli muhabiri Selçuk Kılıç'a ise "Hizmet" ödülü verildi.

TGC Başkanı Ersen Veda Küçük, TGC lokalinde düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya gönderilen eserleri jüri üyelerinin büyük bir özveriyle incelediğini söyledi.

Küçük, TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne, eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak'ın layık görüldüğünü belirtti.

"Sanat Ödülü"nün yönetmen ve senarist Ersoy Güler'e verildiğini ifade eden Küçük, "Spor Ödülü"ne ise Şerif Kunt'un layık görüldüğünü vurguladı.

Küçük, meslekte 20 yılını dolduranlara hizmet ödülü verildiğini de anımsatarak, "Bu yılki hizmet ödülüne Selçuk Kılıç, Rasim Yılmaz, Ahmet Can Pepe, Serkan Kıyak, Tarkan Üzen, Caner Ocak, Barış Yurduseven, Murat Alhan, Miraç Özağcı, Seçkin Üzen, Ahmet Sancak ve Hayrettin Bektaş layık görüldü." dedi.