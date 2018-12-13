Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Mücadelenin 75. dakikasında, 105. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve bu alanda ilk sıradaki Philipp Lahm'ın rekorunu egale eden Thomas Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına doğru yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.