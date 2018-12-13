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Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 13.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun son hafta maçı Ajax ile Bayern Münih'i karşı karşıya getirdi. Unutulmazlar arasına giren ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri de Thomas Müller'in Nicolas Tagliafico'nun kafasına attığı tekme oldu.

İşte dün akşam yaşananlar...

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Dün akşam oynanan Ajax - Bayern Münih maçında, sahalarda ender görülecek sertlikte bir pozisyon yaşandı.

Dün akşam oynanan Ajax - Bayern Münih maçında, sahalarda ender görülecek sertlikte bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 75. dakikasında, 105. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve bu alanda ilk sıradaki Philipp Lahm'ın rekorunu egale eden Thomas Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına doğru yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadelenin 75. dakikasında, 105. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve bu alanda ilk sıradaki Philipp Lahm'ın rekorunu egale eden Thomas Müller, Nicolas Tagliafico'nun kafasına doğru yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Tagliafico acılar içinde sahada kıvranırken, Müller büyük üzüntü yaşadı.

Tagliafico acılar içinde sahada kıvranırken, Müller büyük üzüntü yaşadı.

MÜLLER ÖZÜR DİLEDİ

MÜLLER ÖZÜR DİLEDİ

Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadıkları maçta Arjantinli rakibi Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi.

Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadıkları maçta Arjantinli rakibi Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi.

Müller, Twitter hesabındaki paylaşımda, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla dün yaşanan olaydan ötürü Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Müller, Twitter hesabındaki paylaşımda, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla dün yaşanan olaydan ötürü Nicolas Tagliafico'dan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman basını, Müller'in yaptığı faulle ilgili haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun "Kung fu tekmesi" attığı yönünde başlıklara yer verdi.

Öte yandan Alman basını, Müller'in yaptığı faulle ilgili haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun "Kung fu tekmesi" attığı yönünde başlıklara yer verdi.

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!
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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi bayern münih ajax thomas müller Nicolas Tagliafico

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