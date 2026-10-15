Thomas Reis'ten galibiyet sonrası derbi sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, sakatlanan Paul Onuachu'nun durumunu değerlendirirken Beşiktaş maçıyla ilgili de konuştu.

ONUACHU'NUN SAKATLIĞI...

Paul Onuachu'nun sakatlığından dolayı üzgün olduğunu belirten Reis, golcü oyuncunun kısa sürede sahalara dönmesini umduğunu söyledi.

Reis, "Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol attı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

"GELİŞEBİLECEĞİMİZ ÇOK YÖN VAR"

Takımının galibiyetinden memnun olduğunu ancak gelişmeleri gereken noktalar bulunduğunu belirten Reis, özellikle savunma performansına dikkat çekti.

Alman teknik adam, "En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var." diyerek daha iyi bir performans ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

MENDY VE BOUCHOUARI AÇIKLAMASI

Lig kadrosunda yer almayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari hakkında da konuşan Reis, iki oyuncunun kadro dışında bırakılması kararının kendisinden önce alındığını belirtti.

Mendy'yi oyundan çıkarma nedenini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Mendy'yi oyundan çıkarmamın nedeni, onu korumaktı. Son maçta yaşadığımızı yaşamak istemedim. Onu ve takımı korumak adına onu çıkardım." dedi.

DERBİ SÖZLERİ

KuPS Kuopio galibiyetinin ardından gözlerini Süper Lig'deki Beşiktaş karşılaşmasına çevireceklerini belirten Thomas Reis, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Reis, "Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım ama iç sahada oynayacağız. En iyimizi vermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız Beşiktaş maçı olacak." ifadelerini kullandı.