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Thomas Reis: "Tüm odağımız Çaykur Rizespor maçında"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yaptığı paylaşımda, futbolcularından her antrenmanda yüzde 100 performans beklediğini belirterek, tüm odaklarını yarın oynayacakları Çaykur Rizespor maçına verdiklerini söyledi.

Thomas Reis: "Tüm odağımız Çaykur Rizespor maçında"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig’nde bordo-mavililerin başında çıktığı 5 resmi karşılaşmayı kazanarak önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Her antrenmanın gelişim için bir fırsat olduğunu vurgulayan Reis, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde 100’ünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız Pazartesi günkü maçta" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

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