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  4. ÖZET | Olympiakos: 87 - 96 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

ÖZET | Olympiakos: 87 - 96 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 03.01.2020 02:05 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u 96-87 mağlup ederek 4 maç sonra galip geldi.

ÖZET | Olympiakos: 87 - 96 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

OLYMPİAKOS 87 -96 FENERBAHÇE BEKO

Salon: Barış ve Dostluk Spor
Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Olegs Latisevs xx, Robert Vyklicky xx

Olympiakos: Kostas Papanikolaou xx 11, Vassilis Spanoulis xx 14, Georgios Printezis xx 14, Will Cherry xx 10, Nikola Milutinov xx 11, Augustine Rubit x 4, Brandon Paul xx 11, Willie Reed xx 10, Taylor Rochestie x 2, Sasha Vezenko x, Wade Baldwin x
Başantrenör: Kestutis Kemzura

Fenerbahçe Beko: Derrick Williams xxx 13, Kostas Sloukas xxx 14, Nikola Kalinic x 6, Malcolm Thomas x 2, Nando De Colo xxxx 32, Luigi Datome xxx 15, Leo Westermann x 6, Melih Mahmutoğlu xx 8
Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 20-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 40-52 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 61-74 (Fenerbahçe lehine)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Olympiakos Yunanistan THY Euroleague

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