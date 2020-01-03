ÖZET | Olympiakos: 87 - 96 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

Salon: Barış ve Dostluk Spor
Hakemler: Miguel Angel Perez xx, Olegs Latisevs xx, Robert Vyklicky xx
Olympiakos: Kostas Papanikolaou xx 11, Vassilis Spanoulis xx 14, Georgios Printezis xx 14, Will Cherry xx 10, Nikola Milutinov xx 11, Augustine Rubit x 4, Brandon Paul xx 11, Willie Reed xx 10, Taylor Rochestie x 2, Sasha Vezenko x, Wade Baldwin x
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Fenerbahçe Beko: Derrick Williams xxx 13, Kostas Sloukas xxx 14, Nikola Kalinic x 6, Malcolm Thomas x 2, Nando De Colo xxxx 32, Luigi Datome xxx 15, Leo Westermann x 6, Melih Mahmutoğlu xx 8
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 20-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 40-52 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 61-74 (Fenerbahçe lehine)
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