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THY’den üniversite öğrencilerine part-time çalışma imkanı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Türk Hava Yollarının (THY) 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı ’Anadolu İstasyonları Part Time Öğrenci İstihdam Programı’nı tanıtmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonunda öğrencilerle buluştu.OMÜ Kariyer Merkezinin iş birliğiyle gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı ’Anadolu İstasyonları Part Time Öğrenci İstihdam Programı’nı tanıtmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) gelen THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonunda öğrencilerle buluştu.
OMÜ Kariyer Merkezinin iş birliğiyle gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda öğrenci katıldı. Anadolu’da yer alan üniversitelerin 3’üncü sınıfında öğrenim gören öğrencilere part-time istihdam olanağı sağlayan program hakkında bilgi veren THY İstihdam Uzmanları Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.
Başvuru süreci ve koşulları, çalışma saatleri ve imkânları ile eğitim programları hakkında bilgi veren Cihan Turan ve Yunus Bağırmaz, THY’nin kabin memurluğu ve pilotluk gibi havacılık sektörüyle alakalı diğer meslek gruplarıyla ilgili istihdam süreci hakkında da bilgiler paylaştı. THY’nin pilot yetiştirmek için zaman zaman ilan verdiğini belirten uzmanlar, öğrencilere ilanları takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Part-time istihdam programının 6 ay süreceğini belirten uzmanlar, programın sonunda başarılı olan ve havacılık sektöründe çalışmaya uygun olan öğrencilerin, THY’de istihdam edilmek üzere değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Etkinliğin sonunda öğrenciler, programla ilgili sorulardan oluşan online oyna kayıt yaparak soruları cevapladılar. Soruları en hızlı ve doğru cevaplayarak ilk üçe giren öğrencilere ise THY tarafından hediye verildi. İkinci ve üçüncü olan öğrenciler uçak maketi kazanırken, birinci olan öğrenci, THY’ye ait gidiş-dönüş uçak biletinin sahibi oldu.
17 Şubatta başlayan part-time istihdam programı, 1 Mart’ta sona erecek.

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