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Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı

ÇORUM HABERLERİ  | 02.12.2020 14:06 | Son Güncelleme

Çorum Ticaret Borsası tarafından verilen hizmetlere yeni yılda zam yapılmayacağı bildirildi.Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri Başkan Naki Özkubat başkanlığında toplandı.

Ticaret Borsası yeni yılda hizmet ücretlerine zam yapmadı

Çorum Ticaret Borsası tarafından verilen hizmetlere yeni yılda zam yapılmayacağı bildirildi.
Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri Başkan Naki Özkubat başkanlığında toplandı. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklama da, “Borsamız Yönetim Kurulu tavsiye kararı ile üyelerimize 2021 yılında kayıt ücreti, üye aidatları, laboratuvar hizmet ücreti, kantar tartım ücreti gibi verilen hizmetlerden alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmamıştır. Üyelerimizin bilgelerine sunar, hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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