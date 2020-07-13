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Ticaret ve Sanayi Odası ile Akın Dil Eğitimi iş birliği protokolü imzaladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

Akın Dil Eğitim Kurumu ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve 1.

Akın Dil Eğitim Kurumu ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve 1. derece yakınlarına yönelik indirim ve yabancı dil eğitimi kapsamında protokol imzalandı.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Akın Dil Eğitim Kurumu arasında kurumsal işbirliği gerçekleştirildi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Akın Dil Eğitim Kurumu Kurucu Müdür Orhan Kurtoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Akın Dil Eğitim, imzalanan protokole göre KATSO’ya özel eğitim anlaşması kapsamında özel indirimlerle iş dünyasına yabancı dil desteği verecek. İmza sonrası yapılan görüşmelerde yabancı dilin önemi ve öğrenimini geliştirmek adına yapılabilecek projeler üzerine konuşuldu.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
Fındıkoğlu, şöyle konuştu: “Amacımız, gelecek nesillerin daha eğitimli ve kültürlü yetişmesini hedeflemektir. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odamızla hem iş birliği yapmak hem de bu iş birliğinden üyelerimizi faydalandırıp biraz daha destek olabilmek amacıyla yaptığımız protokolün eğitim camiamıza ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Hedef ihracat ise yabancı dili öğrenmek zorundayız”
Akın Dil Eğitim Kurumu Kurucu Müdür Orhan Kurtoğlu ise, Kastamonu’da iş dünyasında yabancı dilin önemine dikkat çekti. İş dünyasına verecekleri yabancı dil eğitim desteğinin gerekliliğini kaydeden Kurtoğlu: “Yabancı dil eğitimiyle odamız üyelerinin uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek ilimiz ve Ülkemiz ticaret faaliyetlerine yansıtabilmesi, verilen hizmetlerde Dünya standartlarının yakalanması, kalite, etkinlik ve verimliliğinin artırılmasının sağlanması ve kişisel gelişim konusunda da katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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