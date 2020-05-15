Ticari taksilere ve hatlı minibüslere dezenfeksiyon hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiği ticari taksi ve hatlı minibüslere normalleşme sürecinde yeniden ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında ticari taksilerin ve hatlı minibüslerin dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyor. Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren otobüs ve tramvaylarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve özel sektör dahil personel servislerinin ücretsiz dezenfeksiyonunu gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi, normalleşme takvimi çerçevesinde ticari taksiler ve hatlı minibüslere yönelik yeniden dezenfeksiyon hizmeti veriyor. Araçlarının dezenfeksiyonunu ücretsiz şekilde yaptırmak isteyen ticari taksi ve hatlı minibüs sahipleri, Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak Mahallesindeki Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi’ne başvuruyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı çerçevesinde salgın süresinde resmi kurumlara ait hizmet araçları, hatlı minibüsler, personel servisleri ve ticari taksiler olmak üzere binden fazla aracın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

