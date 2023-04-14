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Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

14.04.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen vatandaşa ticari taksi çarptı. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, D-100 Kara Yolu Ankara istikameti, Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli kişi yan yoldan caddenin karşısına geçmek istediği esnada seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 41 T 3285 plakalı Dacia marka ticari taksi, yavaşlayamayarak kendisine çarptı.

Çarptığını fark eden sürücü K.Y. daha sonra durarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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