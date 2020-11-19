Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Eritre güçleri 3 cephede Etiyopya ordusuna destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da ulusal orduyla savaşan kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), çatışmaların yaşandığı 3 cephede Eritre kuvvetlerinin Etiyopya'ya destek verdiğini ileri sürdü.

TPLF'nin uluslararası gruplar ve diğer devletlerle iletişim kurmak için kurduğu Tigray Dostluk İrtibat Bürosu, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların güney, kuzey, batı ve orta bölgelerde devam ettiğini ve TPLF güçlerinin şu anda savunma pozisyonunu koruduğunu ifade etti.

Açıklamada, kuzey ve batı cephesinde aktif şekilde süren çatışmalarda Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri ve Eritreli güçlerin ortak saldırı yaptığı, orta cephede ise TPLF güçlerinin sadece Eritreli kuvvetlerle karşılaştığı kaydedildi.

Öte yandan, şimdiye kadar 100 bin Tigraylının yerinden olduğu aktarılan açıklamada, 8 Kasım'daki Etiyopya bombardımanında bir çocuğun öldüğü de iddia edildi.

Bölgedeki tüm iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü ulusal ordu ve TPLF'nin çatışmalara ilişkin açıklamaları teyit edilemiyor.

- Operasyonda 16'ncı gün