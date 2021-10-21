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TİHEK heyeti Diyarbakır annelerini ziyaret etti

21.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHEK heyeti Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 780'inci gününde sürüyor.

TİHEK kurul üyesi Harun Mertoğlu, insan hakları ve eşitlik uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar, uzman yardımcıları Oktay Alkan ve Salih Günay ile sosyal hizmet uzmanı Şeyma Gündür'den oluşan heyet, evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüşerek sohbet etti.

Heyet, devletin her daim acılı annelerin yanında olduğunu belirterek, ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

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