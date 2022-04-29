TİHEK'ten bazı bakanlıkların personeline insan hakları eğitimi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Maltepe Üniversitesi iş birliğinde bazı bakanlıklarda İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlenecek.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yararlanıcısı olduğu program 11 Mayıs'ta başlayacak.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İzleme Kurulu üyelerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından meslek uzmanları ve diğer personele, İçişleri Bakanlığından İl İnsan Hakları Kurulları üyeleri ile kolluk kuvvetlerine, Milli Eğitim Bakanlığından insan hakları eğitimi veren öğretmenlere ve Sağlık Bakanlığından hekimler ile diğer sağlık personeline eğitim verilecek.

Maltepe Üniversitesi iş birliğinde 1500 kişinin istifade etmesi beklenen eğitimler, çevrim içi yapılacak.

