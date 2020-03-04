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TİKA’dan Paraguay’a yenidoğan yoğun bakım ünitesi

ANKARA HABERLERİ  | 04.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay’ın başkenti Asuncion’da bulunan Santisima Trinidad Anne Çocuk Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurdu.Paraguay’daki en büyük iki anne çocuk hastanesinden biri olan Santisima Trinidad Anne Çocuk Hastanesi TİKA tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacak şekilde gerekli tıbbi altyapıya kavuşturularak, yeni medikal ekipmanlarla donatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Paraguay’ın başkenti Asuncion’da bulunan Santisima Trinidad Anne Çocuk Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi kurdu.
Paraguay’daki en büyük iki anne çocuk hastanesinden biri olan Santisima Trinidad Anne Çocuk Hastanesi TİKA tarafından yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılacak şekilde gerekli tıbbi altyapıya kavuşturularak, yeni medikal ekipmanlarla donatıldı. Yapılan açılış törenine başta Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin olmak üzere Sağlık Bakanlığı yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Bakan Mazzoleni, “Bugün aslında Türkiye ile yapmayı planladığımız birçok işbirliğinin ilk adımını atmaktayız. Hastanemizin yoğun bakım ünitesinin yenilenmesi bizim için sadece sosyal bir işbirliği değil, onun da ötesinde Türkiye’nin çok kritik bir alana sunduğu çözümdür. Türkiye ile olan işbirliğimizin başka alanlara da yayılarak güçlenecek olması bizi memnun edecektir. Bu vesileyle Paraguay halkı adına tekrar teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Trinidad Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sebastian Britez ise TİKA tarafından yenilenen yoğun bakım ünitesinin hastanenin kapasitesini artırmak adına çok önemli bir adım olduğunu belirtti.
2019 yılı itibarıyla Paraguay Sağlık Bakanlığının sunduğu istatistikler ülkede doğum yapan kadınların yüzde 40’ının yaşlarının 20’den küçük olduğunu gösteriyor. Paraguay’da devlet hastanelerinin birçoğu genç yaşta yapılan doğumlarda ve prematüre doğumlarda gelişebilecek komplikasyonlara karşı yeterli ekipmana sahip değil. Bu kapsamda TİKA tarafından kurulan yenidoğan yoğun bakım ünitesinin hastanedeki sağlık altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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