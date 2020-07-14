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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 13:04 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, " Vatana, bayrağa, ezana ve birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain kalkışmayı bozguna uğratan milletimiz, her türlü övgüyü hak etmektedir" ifadelerini kullandı.TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016’da başlattıkları hain darbe girişimini şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, "Türkiye’nin başta ekonomi ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlenmesine engel olmak isteyen şer odakları tarafından başlatılan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanlara inen milletimizin kararlı duruşu ile püskürtülmüştür.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan’dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, " Vatana, bayrağa, ezana ve birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain kalkışmayı bozguna uğratan milletimiz, her türlü övgüyü hak etmektedir" ifadelerini kullandı.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016’da başlattıkları hain darbe girişimini şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, "Türkiye’nin başta ekonomi ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlenmesine engel olmak isteyen şer odakları tarafından başlatılan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanlara inen milletimizin kararlı duruşu ile püskürtülmüştür. Milletimiz istikbalimize ve istiklalimize karşı girişilen bu darbeye geçit vermeyerek, darbecilere adeta darbe yapmıştır. Vatana, bayrağa, ezana ve birlik ve beraberliğimize yönelik bu hain kalkışmayı bozguna uğratan milletimiz, her türlü övgüyü hak etmektedir” ifadelerini kullandı. Dün olduğu gibi bugün de devletimizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü terör örgütlerine karşı taviz verilmeden mücadele edileceğine şüphe duymadığını ifade eden Başkan Kaplan’ın mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimini yıldönümünde bir kez daha lanetlerken, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşkuyla kutluyoruz. O gece yediden yetmişe tankların üzerlerine koşan, uçaklara kafa tutan bu kahraman milletimize ne kadar teşekkür etsek az. Bizler 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün biz bu ülkede hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak uğruna gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımızı da rahmetle anıyoruz. Ayrıca, hain darbenin yaşandığı gecede gazilik mertebesine ulaşanlara da sağlıklı bir ömür diliyoruz. Yüce Allah bir daha bu millete yeni 15 Temmuz’lar yaşatmasın. FETÖ gibi hain örgütlerin aramıza nifak tohumu ekmesine müsaade etmesin" denildi.

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Sehitkamil
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