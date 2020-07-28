TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan’dan bayram mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti.

Başkan Salahattin Kaplan, mesajında "İslam aleminin özlemle beklediği bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek inancımızda, gerekse de toplumsal yaşamımızda bayramların bizlere verdiği çok önemli mesajlar vardır. Bu mesajların en önemlisi, kini, nefreti, kavgayı, dolayısıyla kötü duyguları bir kenara bırakıp kardeşliği tesis etmemizdir. Tüm dünya Müslümanları olarak bu bayrama Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin, 86 yıl sonra yeniden açılmasının sevinci ile giriyoruz. Müslümanlar olarak bu sevinci yaşamamıza vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken, bayramın dünyanın birçok bölgesinde devam eden zulümleri, akan kan ve gözyaşlarını sona erdirerek, tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan dilerim" ifadelerine yer verdi.

