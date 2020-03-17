TİM'den hububat ve bakliyat stoku açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahip olunduğunu, bu ürünlerden elde edilen mamullerin sadece Türkiye'ye değil, birçok ülkeye yeteceğini bildirdi.

Aynı zamanda Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya gündeminin birinci sırasında yer aldığını anımsattı.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Altunkaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahibiz, bu ürünlerden elde edilen mamuller sadece ülkemize değil, birçok ülkeye yeter. Zaten Habur Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmalar sonucu karşılıklı tır geçişleri normale dönmeye başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda tırlara yönelik olarak sağlıkla ilgili kontrollü geçiş uygulaması başlatıldı. Şu anda Habur Sınır Kapısı'ndan geçişler önceki döneme oranla düşük olsa da Irak'a gerçekleştirdiğimiz ihracatımız bütün hijyen tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde devam ediyor."