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Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TurkMSIC) "01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık" etkinliğini gerçekleştirdi.01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık Haftası" kapsamında dijital platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen ve TurkMSIC tarafından düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği

Bülent Ecevit Üniversitesi ve Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TurkMSIC) "01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık" etkinliğini gerçekleştirdi.
01-07 Aralık HIV/AIDS Farkındalık Haftası" kapsamında dijital platform üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen ve TurkMSIC tarafından düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hande Aydemir "HIV/AIDS Farkındalık" başlıklı sunumu yaptı. Etkinliğin başında, TurkMSIC Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Direktörü Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Aybüke Akay, açılış konuşmasını yaparak katılımcıların konu hakkında genel bilgi düzeyini ölçen bir "ön test" uyguladı.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Prof. Dr. Hande Aydemir, HIV’in bulaş yollarını, ülkede ve Dünyada HIV ile birlikte yaşayan bireylerin durumlarını, bulaş açısından riskli bireyleri, hastalığın tanı ve korunma yöntemlerini anlattı. Ayrıca HIV ile birlikte yaşayanların ülke genelinde yıllar içinde sayıca artış gösterdiğini, bu artışın en çok 20-25 yaş arası genç nüfusta olmasının endişe verdiğini ve bu artışı engellemenin en etkin yolunun HIV’den korunma yollarını iyi bilmek ve doğru bir şekilde uygulamak olduğunu vurguladı.
Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla ve sunum sonrasında öğrencilerin "son testi" yapmalarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği

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