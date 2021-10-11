Tır ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Faruk C'nin (28) kullandığı 03 HA 077 plakalı tır, Yeşilova-Burdur kara yolu Yarışlı köyü çıkışında Mehmet Ongun (82) idaresindeki 32 K 4082 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Ongun ile yanında bulunan Asiye Ongun (81) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asiye Ongun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Ongun'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yerinden kaçan tır şoförü, jandarma trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



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