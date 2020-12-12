YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı

Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı

KONYA HABERLERİ  | 12.12.2020 10:27 | Son Güncelleme

Konya’da kontrolden çıkarak tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken aracın motoru 25 metre uzağa fırladı.Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’da kontrolden çıkarak tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken aracın motoru 25 metre uzağa fırladı.
Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 JJ 933 plakalı Tahsin C. idaresindeki Ford marka otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, Cengiz M. idaresindeki 41 ACP 363 plakalı tıra yan tarafından çarptı. Refüje savrulan otomobilin motoru çarpışmanın şiddetiyle araçtan koparak 25 metre ileriye fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yapılan inceleme sonrası otomobil ve motoru refüjden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

Konya Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Elif Eczanesi
Karatay
Hakan Eczanesi
Karatay
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Özge Eczanesi
Selcuklu
Tütüncü Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.