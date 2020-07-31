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Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 31.07.2020 08:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaför esnafında bayram yoğunluğu yaşandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaför esnafında bayram yoğunluğu yaşandı. Esnaf gece boyunca mesai yaparak bayram namazına saatler kala vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yetiştirmek için yoğun çaba gösterdi.
Şuhut’ta berber ve kuaför esnafı bayramı iş yerlerinde vatandaşlara hizmet vererek karşıladı. Saç ve sakal tıraşları maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına göre yapıldı. Özellikle içeride müşteri bulundurulmamasına dikkat eden berberler ve kuaförler, Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerini elden bırakmadı. Berber ve kuaförler Arefe sabahı başladığı tıraşlarına Kurban Bayramı namazı saatine kadar devam etti.
Berber esnafı Mustafa Geldi, saç sakal traşlarını bayramın ilk gününün sabahına kadar sürdürdüklerini belirtti. Normal bir şekilde (Kovid-19) tedbirlerimizi ve önlemlerimizi alarak işlerimize devam ettik" dedi.
Berberde tıraş olmak için gece geç saatlere kadar bekleyip tıraş olan Hasan Uğur ise ’’Arefe günü olması sebebiyle işlerimiz biraz yoğundu. Tabi Kurban Bayramı’nın 1. gününe girdik bundan dolayı bu saatte tıraş olma vaktimiz oldu. Berber ve kuaför arkadaşlarımızın yoğunluğundan dolayı bu saatte geldik’’ diye konuştu.

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