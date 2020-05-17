YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Tireli çiftçiler sıcağa rağmen çalışıyor

Tireli çiftçiler sıcağa rağmen çalışıyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde geçmiş yılların en yüksek sıcaklıkları yaşanıyor.

İzmir’in Tire ilçesinde geçmiş yılların en yüksek sıcaklıkları yaşanıyor. Bugün termometreler mayıs ayında Tire’de ilk kez 45 dereceyi gösterdi. Çiftçiler, mahsulleri için tarlalarda su arığı açma çalışmalarına başladı.
Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği İzmir Tire’de en zor anları çiftçiler yaşıyor. Hava sıcaklarının ani yükselmesi ile birlikte tarlada ekili mahsullerin acil su istemesi üzerine İzmir Mahmutlar Ovasında bulunan çiftçiler sıcak havaya rağmen tarlalarda su arığı açma çalışmalarına başladı. Uzun yıllar mayıs ayında böyle bir sıcaklık görmediklerini söyleyen çiftçiler, "Ekilen mahsullerimiz sıcaklıklardan dolayı çok erken su istedi. İlk defa mayıs ayında böyle bir sıcaklık görüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

Yılmaz: "Su faturaları çok yüksek, düşürülmeli"

İzmir Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Siteler Mahallesinden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.