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Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

28.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

İZMİR (AA) - DİLEK AYVALI - Kuruluşu, Kurtuluş Savaşı yıllarına dayanan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, okullarda düzenlenen bayrak törenlerine katılarak İstiklal Marşı'nı seslendiriyor.

Tarihi bando, son olarak Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, bando eşliğinde İstiklal Marşı okumanın ayrıcalığını yaşadı. Bando, okulda küçük bir konser de verdi.

Öğrenciler, bandodaki enstrümanları tanıma fırsatı buldu. Bando, okulları ziyaret ederek bayrak törenlerine katılmayı sürdürecek.

Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu Şefi Zafer Görgülü, AA muhabirine, bandonun öğrencilerle okullarda buluşmasının kendileri için de heyecan verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen sıcak tepkilerden mutluluk duyduklarını belirten Görgülü, "Tepkiler çok iyi, şaşkınlıkla karşılayanlar var ama genel olarak büyük sürpriz oluyor onlara da. Malumunuz Tire Bandosu Cumhuriyetimizin ilk sivil bandosu. Tire Bandosu'nu gençlerle tanıştırmak da ayrıca bir mutluluk bizim için. Çok keyifli, yaptığımız en keyifli görev diyebilirim." dedi.

Lise öğrencilerinden Alper Akçıl da çalınan marşların herkesi heyecanlandırdığını kaydetti. Akçıl, "Gerçekten çok güzel dakikalar yaşattılar. Çaldıkları parçalar da çok güzel, özenle seçilmiş üzerinde çalışılmış parçalardı. Hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum. Hepsinin ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hilal Pek ise sanatçılara teşekkür ederek, "Bandoda kadınları görmek beni gururlandırdı." diye konuştu.

- Bando tarihi

Tireli Tarihçi Yazar Munis Armağan'ın Tire Ansiklopedisi kitabında aktardığına göre bando, Kurtuluş Savaşı döneminde kenti terk eden Tireli Rumlara ait filarmoni orkestrasının bıraktığı enstrümanları toplayan Ali Başargan tarafından kuruldu.

Bandonun kuruluş tarihi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 4 Eylül 1922 olarak kabul edildi.

Bir süre sonra Halkevi bünyesinde "İdmanyurdu Bandosu" adı altında çalışmalarını yürüten bando, başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki kurtuluş günü törenlerinde konserler verdi.

Ali Başargan'dan sonra bandonun şefliğini, Cemal Fedai, Çekoslavak şef Slavo, Hasan Temuçin, gibi ünlü maestrolar üstlendi.

Bando, Basma Fabrikası açılışı için Aydın'ın Nazilli ilçesine gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılama törenine de iştirak etti.

Bando, halen Tire Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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