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Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tıra çarptı: 2 ölü

27.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kavşakta tırın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka tıra daha çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada biri 82 yaşında iki kişi kaldırıldıkları hastane hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı hafif ticari araç savrulup bir başka tıra çarptı: 2 ölü

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (82) yönetimindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.Y., yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.’nin kullandığı 42 AAE 352 plakalı tıra çarptı, ardından orta refüje girip aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ç.Y., ile yanında bulunan B.Y.’yi (25) güçlükle araçtan çıkarıp ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan şahıslar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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