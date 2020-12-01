Tiryaki AGRO’ya teşekkür plaketi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezi Gaziantep’te bulunan Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım şirketlerinden Tiryaki Agro Gıda’yı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette, Tiryaki Agro Gıda’ya, Türkiye ve Gaziantep sanayisinin gelişmesi, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal’ın da yer aldığı ziyarette, Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, üretim ve depolama faaliyetlerini 14 farklı bölge ve 20 tesiste sürdüren Tiryaki Agro Gıda’nın üretim çeşitliliği ve yurt dışı iştirakleri hakkında bilgiler verdi.

“Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Tiryaki Agro Gıda’nın 5 kıta ve 80 ülkede faaliyet göstererek Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Ülkemizin üretim ve kalkınma hamlesine katkı sağlamak amacıyla dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Yeni normallerle birlikte hayatın olağan akışında köklü değişiklikler ve buna bağlı olarak küresel piyasalarda yeni fırsatlar oluşacak. Bu fırsatları yakalamak için iş dünyası olarak bugünden tezi yok, çok daha fazla çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var. Bu amaçla alınan tedbir kararları çerçevesinde hep birlikte küreklere daha sıkı sarılarak kendimize yeni rotalar belirlememiz gerekiyor. Salgının yol açtığı ve halen etkilerini sürdüren çeşitli zorluklarına rağmen ülke ekonomimizin 2020 yılını pozitif bir büyüme rakamı ile tamamlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda GTB Meclis Başkanı da olan Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca borsanın vizyon projeleri arasında yer alan ve inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, Gaziantep Valisi Davut Gül ise Tiryaki Agro Gıda’yı Gaziantep ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

