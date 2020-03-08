Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Tiryaki Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’nun annesi Nigar Tiryakioğlu gözyaşlarıyla defnedildi.

Nigar Tiryakioğlu’nun cenazesi Şireci Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Annesinin ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Ahmet Tiryakioğlu ve kardeşlerini sevenleri ve dostları acılı gününde yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, CHP İl Başkanı Hayri Sucu’nun yanı sıra siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

