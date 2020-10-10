TISİAD heyeti Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinanoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Irak’ta çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra ülkeye geri dönen Türkiye-Irak Sanayici ve İşadamları Derneği (TISİAD) üyelerini makamında kabul ederek gelişmeleri değerlendirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, TISİAD Başkan Yardımcıları Reber Haşimoğlu, Ahmet Akkurt ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Altınöz ile M. Salih Çelik’i makamında kabul edip ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Misafirleri makamında ağırlayan Başkan Vekili Sinanoğlu, Irak gezisi hakkında TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç’tan bilgi aldı. Türkiye - Irak ülkeleri arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacını taşıyan derneğin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Sinanoğlu “İş adamlarını ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk, muhtemel işbirliği alanları üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk, ilçemizde yatırım olanakları üzerinde konuştuk. Yakın tarihte TISİAD’ın bölge toplantısına Cizre’nin ev sahipliği yapması konusunda değerlendirmelerde bulunduk. İlçemize yatırımcı ilgisinde artış var, bu ilginin somut yatırımlara dönüşmesi konusunda gayret gösteriyoruz” dedi.

