YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tivibu eylülde izleyicilerini aksiyon dolu bir içerikle buluşturacak

Tivibu eylülde izleyicilerini aksiyon dolu bir içerikle buluşturacak

02.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu eylülde izleyicilerini aksiyon dolu bir içerikle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, eylül ayında da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, platform, Kirala & Satın Al Klasörü’nde “Batman”, “Kayıp Şehir”, “Kirpi Sonic 2” gibi 2022 yapımı aksiyon ve macera dolu yapımları seyircisiyle buluştururken Tivibu Film Klasörü’nde ise “Venom: Zehirli Öfke 2”, “Greenland: Son Sığınak”, “Resident Evil: Raccoon Şehri” ve “Hayalet Avcıları: Öteki Dünya” gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımları ekrana getiriyor.

- Birbirinden ünlü isimler bu yapımda: “Kayıp Şehir”

Başrollerini Sandra Bullock ve Channing Tatum’un paylaştığı, Brad Pitt ve Daniel Radcliffe gibi ünlü isimlerin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Kayıp Şehir, izleyenlere aksiyon, macera ve romantik-komedi dolu bir seyir sunuyor.

- Ailecek izlenebilecek bir macera: “Kirpi Sonic 2”

Ailelerin keyifle bir arada izleyebileceği “Kirpi Sonic 2” eylül ayında Kirala & Satın Al Klasörü’nde izleyicilerle buluşuyor. Kirpi Sonic filminin devamı niteliğinde olan yapım, başkahraman Sonic’in medeniyetleri yok edebilecek bir zümrüdü aramak için atıldığı macerayı konu alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cevizlibağ Metrobüs Durağı beton yol çalışması sebebiyle Söğütlüçeşme yönüne kapatıldıCevizlibağ Metrobüs Durağı beton yol çalışması sebebiyle Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
Av yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldıAv yasağının sona ermesiyle balıklar tezgahtaki yerini aldı
Konya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildiKonya'da silahlı kavgada hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:08
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.