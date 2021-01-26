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Tiyatro eleştirisi ve dramaturji konuşuldu

26.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Tiyatro eleştirisi ve dramaturji konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından “I.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından “I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu” kapsamında düzenlenen “Eleştiri Atölyesi” iki gün süresince devam eden çevrim içi kuramsal bilgiler ve uygulamalı çalışmalarla sona erdi.
Atatürk Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Ezgi Deniz Alpan ve Düzce Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Arş. Gör. Hatice Şaşmaz tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Arş. Gör. Dr. Ezgi Deniz Alpan’ın sunumuyla başladı. İlk olarak üst düzey düşünme becerisi olarak tanımlanan eleştiri kavramının tarihçesinden bahseden Alpan eleştirinin; eleştirel düşünme, analiz, sentez, problem tanıma, çözme, çıkarım yapma ve değerlendirme süreçlerini içerdiğini ifade etti.
Sorgulayan, kuşku duyan, yeni değerler sunan, farklı bilgileri yorumlayan bir düşünme biçimi olduğunu belirten Deniz Alpan, sonrasında tiyatro eleştirisi üzerinde durarak tiyatro eleştirisinin metne dönük olarak başladığını ve sonraki yıllar tiyatro eleştirmenlerinden sahneleme eleştirileri de beklendiğini sözlerine ekledi.
Şaşmaz ise dramaturji ve eleştirinin dönüşüm süreçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Aristoteles’in oluşturduğu temel dramaurgi ögeleri üzerine başlattığı, dramaturginin dönüm noktalarını ifade ettiği tarihsel gelişim süreçleriyle devam ettirdiği sunumunu, dramaturji-tiyatro eleştirisi ilişkisiyle sonlandırdı.
Eleştiri Atölyesi’nin ilk günü, katılımcıların yazdığı deneysel eleştiri yazılarını okumaları, bu yazıların Şaşmaz ile katılımcılar tarafından değerlendirilmesiyle sona erdi. Eleştiri Atölyesi’nin ikinci gününde de katılımcıların ilk günkü kazanımlarını yansıttıkları eleştiri yazıları paylaşıldı. Hatice Şaşmaz’la diğer katılımcılardan gelen geri dönüşler eşliğinde eleştiri yazılarının değerlendirildiği etkinlik, bilimsel tartışma ortamı oluşturarak konuyla ilgili farklı bakış açıları geliştirilmesine katkı sağladı.

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