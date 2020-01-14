YURTHABER
  4. Tiyatro geceleri, ‘İkinci Bahar’ ile devam ediyor

Tiyatro geceleri, ‘İkinci Bahar’ ile devam ediyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 09:21 | Son Güncelleme

İki kuşağın, hayata, aşka farklı pencerelerden bakışını komik bir dille anlatan ve usta oyuncu Cihat Tamer’i 26 yıl aradan sonra sahnelere döndüren ‘İkinci Bahar’ adlı oyun Nevşehir’de tiyatroseverlerle buluşacak.Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Tiyatro Geceleri’nin bu hafta ki konuğu ‘İkinci Bahar’ oluyor.Aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatan ve 58’inci sanat yılını kutlayan Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan ’İkinci Bahar’ adlı oyunda ikiliye; Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği iki perdelik oyun 18 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri 08.00-17.00 saatleri arasında hafta sonuna kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

Tiyatro geceleri, ‘İkinci Bahar’ ile devam ediyor

İki kuşağın, hayata, aşka farklı pencerelerden bakışını komik bir dille anlatan ve usta oyuncu Cihat Tamer’i 26 yıl aradan sonra sahnelere döndüren ‘İkinci Bahar’ adlı oyun Nevşehir’de tiyatroseverlerle buluşacak.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Tiyatro Geceleri’nin bu hafta ki konuğu ‘İkinci Bahar’ oluyor.
Aşk ve mutluluğun insanı her yaşta bulabileceğini anlatan ve 58’inci sanat yılını kutlayan Cihat Tamer ile Bedia Ener’i tiyatro sahnesinde buluşturan ’İkinci Bahar’ adlı oyunda ikiliye; Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.
Alfonso Paso’nun eserinden uyarlanan ve yönetmenliğini Serkan Budak’ın üstlendiği iki perdelik oyun 18 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.
Yetişkinler için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL’den satışa sunulan oyunun biletleri 08.00-17.00 saatleri arasında hafta sonuna kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.
12 yaş altı çocukların ve biletsiz izleyicilerin kabul edilmeyeceği oyun için satılacak biletlerin tüm geliri ile daha önceki oyunlarda olduğu gibi engelliler için akülü araba alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse engel olamadı! Herkesin gözü önünde...Kimse engel olamadı! Herkesin gözü önünde...
Nevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı dahaNevşehir Belediyesi sporcularında yeni bir başarı daha
Kapadokya Üniversitesinden lise öğrencilerine İtalyan mutfağı atölyesiKapadokya Üniversitesinden lise öğrencilerine İtalyan mutfağı atölyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti

Aydın Sanayisi bir değerini daha kaybetti

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Cıhad Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Görme Ve Zihinsel Engelliler Yağmur Duasına Çıktı

Görme Ve Zihinsel Engelliler Yağmur Duasına Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.