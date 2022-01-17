Tiyatro perdesini dolu dolu açtı! Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu oyunundan sonra şimdi de...

Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu’nun beyazperdenin ardından sahneyi paylaştığı Nagihan Gürkan yönetmenliğindeki ‘Bir Barda Bir Gece’ 17 Ocak akşamı 20.30’da DasDas Sahne’de sahnelenecek. Lulu Raczka’nın imzasını taşıyan ve distopik bir dünyayı seyirciyle buluşturan oyun, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bir bara giden üniformalı kız ile barın tek çalışanı bir kadının arasındaki gerilimin ve soru işaretlerinin hiç bitmediği bir geceyi merkezine alıyor.

Oynanmaya başlandığı günden bu yana tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan ‘Vahşet Tanrısı’ 18 ve 26 Ocak akşamları 20.30’da seyircisiyle buluşacak. Kadrosunda Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen gibi usta isimleri bir araya getiren oyun, ebeveynlerin hikayesini eğlenceli bir dille sunacak.

19 Ocak akşamı 3 farklı etkinlik gerçekleşecek. 20.30’da Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’yu buluşturan Tatlı Ekşi Tiyatro’nun ‘Aşk Geçmişim’ oyununa ev sahipliği yaparken Tuğrul Tülek’in yönetmenliğini üstlendiği D.C. Jackson imzalı oyun bir kadın erkek ilişkisine odaklanacak. Aynı akşam 21.00’de ise TiyatroTiyatral’in ‘Anadolu Efes Mavi Sahne: Kedi Cenazesi’ oyunu DasDas Atölye’de sergilenecek. Sibel Yıldırım’ın kaleminden çıkarak Şükrü Türen’in rejisiyle buluştuğu oyun, iyilik ve kötülük kavramlarını ele alırken karşılıksız bir iyilikle ne kadar yol alınabileceğini kendine has bir komedi anlayışıyla sorguluyor. ‘Kedi Cenazesi’nin kadrosunda ise Can Başak, Doğu Alpan, Okan Kayabaş ve Sibel Yıldırım yer alıyor.

Komedi rüzgarı 20 Ocak akşamı 20.30’da devam edecek. 10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, ‘Kaan Sekban Saçmalar’ adlı şovunda plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar değindiği birçok konuyla kendine has üslubuyla saçmalıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Deniz Can Aktaş, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim’in yer aldığı ‘Romeo & Juliet’ 21,27 ve 28 Ocak akşamları 20.30’da DasDas Sahne’de olacak. Shakespeare’in kaleme aldığı bu ölümsüz eser, Mert Fırat ve Nagihan Gürkan’ın yönetmenliğinde ve bambaşka bir yorumla sahneye taşınıyor.

Yine 22 Ocak akşamı DasDas Mutfak’tan da müzik sesleri yükselecek. DasDas Mutfak ziyaretçilerine verdikleri konserlerle çok konuşulan Uyanıklar grubu, 22.15’te sevilen şarkıları DasDas Mutfak’ta hep bir ağızdan söyletecek.

DasDas Çocuk’un ‘Beceriksiz Kralın Öyküsü’ oyunu 23 Ocak günü 13.00’te DasDas Atölye’de ziyaretçilerini bekleyecek. Uzak bir ülkenin beceriksiz kralının başına gelen talihsiz olayların şans eseri saraya gelen biriyle değişmesini konu alan oyun, miniklere eğlenceli dakikalar sunacak. Oyunun tasarımını ve yönetmenliğini üstlenen Alper Baytekin aynı zamanda anlatıcı olarak da izleyici karşısına çıkıyor.

Metin Akpınar süpervizörlüğündeki ‘Deli Bayramı’, 23 Ocak günü 17.00’de sergilenecek. Yönetmenliğini Akpınar’ın Mert Fırat ile beraber üstlendiği ‘Deli Bayramı’nın kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu buluşurken oyun, keyifli bir komediyi izleyenlerle buluşturuyor.

Yıllar sonra Şener Şen’i tiyatro sahnesinde seyretme fırsatı sunan ‘Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı’ yeni haftada 24 ve 25 Ocak akşamları DasDas Sahne’de olacak. Şen’e Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan’dan oluşan genç bir kadronun eşlik ettiği Vasıf Öngören imzalı oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasına ışık tutuyor.



