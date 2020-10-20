TKDK 78 projeye 17,9 milyon lira hibe desteği sağlayacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD II Programının 9. Başvuru Çağrı Döneminde desteklenmek üzere seçilen başvuruların 1. Grubu yayınlandı. IPARD II-9. çağrı sürecinin sonunda 106,6 milyon lira yatırım ve 59 milyon lira hibe tutarlı, 295 proje başvurusu alınırken, ilk etapta 78 projeye destek verilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından Çorum’a bugüne kadar AB standartlarında, modern, verimli ve sürdürülebilir birçok yeni işletme kazandıran TKDK İl Koordinatörlüğü’nün çalışmalarına büyük bir gayretle devam ettiğini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, “TKDK, ilimizde bugüne kadar, arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, et, süt üretiminden işlemesine, meyve, sebze depolamaya, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına, tarım ve hayvancılık alanında yapım işleri, makine-ekipman alımı, proje danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcaması içeren 732 projeye destek verdi. Bu projelerle 200 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. 96,8 milyon lira hibe olarak vatandaşımıza ödendi” dedi.

"78 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır"

Vali Çiftçi, talebin oldukça yüksek olduğu IPARD II-9. çağrı sürecinin sonunda 245 adedi makine-ekipman alımı, 35 adedi yenilenebilir enerji, 6 adedi süt üretimi, 4 adedi zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 3 adedi kırmızı et üretimi 1 adedi arıcılık, 1 adedi de makine parkı kurulumu içeren 106,6 milyon lira yatırım ve 59 milyon lira hibe tutarlı 295 proje başvurusu alındığını açıkladı. Çiftçi, “Hızlı bir şekilde incelemelerine başlanan bu projelerden Tarım ve Orman Bakanlığımızda bu çağrıya yönelik yapılan ilk proje değerlendirme ve seçim komisyonu toplantısında 59 makine ekipman ve 19 yenilebilir enerji projesi olmak üzere toplam 78 adet projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır. Yatırım tutarı 33,6 milyon lira olan bu projelere 17,9 milyon lira hibe ödemesi yapılacaktır. Geriye kalan projelerin inceleme ve değerlendirme süreçleri devam etmekte olup, ilerleyen günlerde sözleşme hakkı kazanan projeler gruplar halinde ilan edilmeye devam edilecektir. Belirlenen şeffaf kriterler ışığında seçilen bu projelere, KDV muafiyetinin yanı sıra yüzde 55 ile 65 arasında değişen oranlarda, hibe ödenecektir. Projeleri kabul edilen ve sözleşme imzalama hakkı kazanan Çorumlu girişimcilerimize teşekkür ediyor, yatırımlarının kendilerine, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

