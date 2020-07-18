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TKDK’dan 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği

MUŞ HABERLERİ  | 18.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II 6.

Muş Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II 6. başvuru çağrısında uygun gördüğü 35 projeye 20 milyon TL hibe desteği sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen IPARD II 6’ncı başvuru çağrısında Muş İl Koordinatörlüğüne 45 proje başvurusu yapıldı ve bu projelerden 35 tanesinin hibe desteği sözleşmeleri imzalandı. Yatırım tutarı 35 milyon TL’yi bulan 35 projenin sözleşmeleri TKDK Muş İl Koordinatörlüğünde imzalandıktan sonra projelerin yapım çalışmalarına başlandı. TKDK tarafından 20 milyon TL hibe desteği verilmesinin planlandığı projelerden 24’ü arıcılık, 11’i ise kırsal turizm kapsamında konaklama tesisi olarak hizmet verecek.
Hasköy ilçesindeki konaklama tesisi sahiplerinden Seyithan Dal, devlet desteği sayesinde Muş’ta önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini söyledi. Hibe desteği almaya hak kazanan projelerinin inşaat işlerinin devam ettiğini anlatan Dal, “Yüzde 65’i devletimiz tarafından ödenen bu yatırımların yüzde 35’ini bizler karşılamaktayız. Devletimiz, halkımıza güzel bir öneri sunmuş. 2 milyon 870 bin TL bedeli olan bir proje sunduk ve sözleşmeyi imzalamışız. Bunu bitirdiğimiz zaman 2 milyona yakın hibe tarafımıza geçmektedir” dedi.
İmzalanan 35 projeye 20 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verilmesinin planlandığını belirten TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ise, toplamda 35 sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, “35 projemizin 11 tanesi kırsal turizm apart otel işletmeciliği üzerine olup geri kalan projelerimiz arıcılarımızın bize sunmuş olduğu projelerdir. Bu projelerimizin uygulama ve yatırım aşamaları tamamen başlamıştır. Birçok projemizin de inşaatları devam etmektedir. 35 projenin toplam yatırım tutarı 35 milyon TL olup bunun 20 milyon TL’ sini hibe desteği olarak vereceğiz ve bu projelerimizin büyük bir kısmı bu sene içerisinde uygulamaya geçecek. Uygulaması bittikten sonra bizden hibe desteğini alacaklar” diye konuştu.
Turan, ayrıca bu çağrı kapsamında hayvancılık faaliyetlerine ilişkin projelerin başvuru ve kabul sürecinin ise devam etmekte olduğunu kaydetti.

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