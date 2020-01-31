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TMO’nun fındık satışı söylentileri piyasayı etkiledi

GİRESUN HABERLERİ  | 31.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Yeni yıla 20 TL’den başlayan fındık fiyatı 21 TL’yi kısa süreliğine görmesinin ardından gerilemeye başladı.

TMO’nun fındık satışı söylentileri piyasayı etkiledi

Yeni yıla 20 TL’den başlayan fındık fiyatı 21 TL’yi kısa süreliğine görmesinin ardından gerilemeye başladı. Fındık fiyatının gerileme nedeni TMO’nun piyasaya fındık satacağı yönündeki açıklamalar olduğu ileri sürüldü.
Fındık tüccarlarından Sezgin Kumaş, bir kaç gündür fındık fiyatının gerilemeye başladığını belirterek“Fındık fiyatı yeni yıla 20 TL’den başlamasının ardından birkaç hafta içerisinde 21 TL’yi gördü. Ancak birkaç gündür fındık fiyatı gerilemeye başlayarak bugün itibarıyla 20,50 TL’den satılıyor. Bunun nedeni ise TMO’nun piyasaya fındık satacağı yönündeki açıklamalardır. Açıklamalara göre, TMO elinde bulunan 70 bin ton levant kalite fındığı satacak. Kısa sürede tükenecek ve talebi karşılayamayacak olan bu fındık satışının ardından serbest piyasada fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyorum. Çünkü yeni fındık sezonuna daha 7 ay var. Bu süre içerisinde taleplerin karşılanabilmesi için piyasadaki fındığa ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla TMO’nun fındık satışıyla biraz duraklayacak olan fındık fiyatının önü açıktır.” diye konuştu.

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