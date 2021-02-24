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TOBB Gaziantep müşterek istişare toplantısı yapıldı

24.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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TOBB Gaziantep müşterek istişare toplantısı yapıldı

Gaziantep’teki sektörel çalışmalar, pandemi sürecinin etkileri, sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği ’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep İl, İlçe Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı’ video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge sanayisinin önemine işaret ederek, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda verdiği destansı mücadeleyi şimdi de ticarette ve sanayide verdiğini söyledi."Sektörlerimizin dertlerine tercüman olduk""Türkiye’de Gaziantep düsturuyla şehrimize ve ülkemize duyduğunuz güveni gösteriyorsunuz” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz de sizlere destek olmak, yanınızda olmak ve sorunları çözebilmek için varız.

Gaziantep’teki sektörel çalışmalar, pandemi sürecinin etkileri, sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği ’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep İl, İlçe Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı’ video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge sanayisinin önemine işaret ederek, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda verdiği destansı mücadeleyi şimdi de ticarette ve sanayide verdiğini söyledi.

"Sektörlerimizin dertlerine tercüman olduk"
"Türkiye’de Gaziantep düsturuyla şehrimize ve ülkemize duyduğunuz güveni gösteriyorsunuz” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz de sizlere destek olmak, yanınızda olmak ve sorunları çözebilmek için varız. Salgının başladığı günden bu yana oda ve borsalarımızla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Gaziantep’imizin il, ilçe oda ve borsalarına teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde Gaziantep’teki oda ve borsaların neler yapabileceğini ispatladınız. Pandeminin ilk başlangıcı itibariyle 15 Mart’ta sizlerle bir araya gelerek 70 maddelik öneri seti hazırladık. Bu öneri setini 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanlıklarımıza bizzat ilettik. Zorlukların aşılmasındaki taleplerin büyük kısmı da hayata geçti. Gaziantep, Nizip, İslahiye oda ve borsalarımızla sektörlerimizin dertlerine tercüman olduk. Halen de takibimizde olan pek çok konu var ve bizzat takip ediyoruz” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra tek tek söz alan oda, borsa başkanları ve üyeler, Gaziantep’in üretim, ihracat, sağlık, hizmet ve turizm sektöründeki başarısına vurgu yaparak sektörel sorunlar, beklentiler ve yaşanan güçlükler karşısında işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmeleri için çözüm önerilerini dile getirdiler.
Yaklaşık dört saat süren ve TOBB Başkanı Rifar Hisarcıklıoğlu’nun tüm sorulara yanıt verdiği toplantının son bölümünde, tüm konular not alınarak çalışma ve uygulama planına geçileceği belirtildi.
Toplantıya TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca, TOBB Kadın Çalışmaları Kurul Başkanı Hülya Akkaya ile Oda ve Borsaların meclis ve komite üyeleri katıldı.

TOBB Gaziantep müşterek istişare toplantısı yapıldı

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