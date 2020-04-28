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TOBB Nefes kredisi Kuşadası’nda da başladı

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle finansal güçlük çeken Kuşadası Ticaret Odası üyeleri için “TOBB Nefes Kredisi” başladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi”için imzalar atıldı.

TOBB Nefes kredisi Kuşadası’nda da başladı

Korona virüs salgını nedeniyle finansal güçlük çeken Kuşadası Ticaret Odası üyeleri için “TOBB Nefes Kredisi” başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi”için imzalar atıldı. TOBB ve 365 Oda-Borsanın kaynaklarını bir araya getirilerek oluşturulan Nefes kredisinde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak.
28.04.2020 Salı gününden itibaren üyelerinin banka şubelerine başvurabileceklerini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Odamızın mali gücünü, içinde bulunduğumuz zorlu süreçte üyelerimizin yararına kullandık ve anlaşmalı bankaya para yatırarak kredi hacmi oluşturduk. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik kriz yaşayan işletmelerimize TOBB öncülüğünde düşük faizli krediyle finansal destek sağlıyoruz. Cirosu 3 milyon TL’nin altında olan üyelerimiz, 50 bin TL üst limitli kredi kullanabilecekler. 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz olan kredi, yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021 Ocak’tan itibaren 12 ay eşit taksitle ödenecek. Üyelerimiz için hayırlısı olsun" dedi.
Kuşadası Ticaret Odası üyeleri, Ticaret Odası’ndan alınacak “Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibareli faaliyet belgesi ile banka şubelerine başvurulabilecekler. Üyeler, başvuruda kullanılacak olan ücretsiz faaliyet belgelerini https://kuto.org.tr/ adresinden e-belge modülünden giriş yaparak da temin edebilirler, ya da kredi başvurusu sırasında banka personeli aracılığıyla KUTO’dan mail yoluyla isteyebilirler. Çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak düzenlenen TOBB Nefes Kredisine, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacak.

TOBB Nefes kredisi Kuşadası’nda da başladı

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