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TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynayacağı grup maçı ertelendi

BURSA HABERLERİ  | 14.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynayacağı grup maçı ertelendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ'ın deplasmanda JDA Dijon ile oynayacağı müsabakanın, Bursa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa ekibi ligin 4. haftasında Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde dün rutin PCR tarama testinden geçti.

Testlerin sonucunda tespit edilen pozitif vakalardan dolayı, 16 Aralık Çarşamba günü Fransa'da yapılacak maç "Basketbola Dönüş Protokolleri" gereği ertelendi.

Erteleme maçının tarihi, organizasyon komitesi tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.

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