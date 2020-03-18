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TOGEM Kursiyerlerine Korona virüsten korunma yolları anlatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.03.2020 18:27 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’deki kursiyerlere korona virüs ve korunma yolları eğitimi verildi.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler korona virüs hakkında bilgilendirildi.Adıyaman Aile Toplum Sağlığı Merkezi tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından verilen eğitim, Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde yer alan TOGEM’deki kursiyerlere korona virüs ve korunma yolları eğitimi verildi.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler korona virüs hakkında bilgilendirildi.
Adıyaman Aile Toplum Sağlığı Merkezi tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından verilen eğitim, Adıyaman Belediyesi TOGEM Mehmet Akif Ersoy toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitime katılan kursiyer kadınlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve korunma yolları konusunda bilgilendirildi.
Eğitimler sonunda söz alan kadınlar, eğitimlerin gerçekleşmesine vesile olan yetkililere teşekkür etti.

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