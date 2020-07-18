Koronavirüse rağmen işlerini aksatmadan sürdürdüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, başarılı bir sınav verilen salgın süreci sonrası ekonomide de normalleşme adımlarını ardı ardına attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusundaki çağrılarını anımsatan ve bu hayali gerçekleştirme görevini kendilerine verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Kök Grubu'nun bu vizyona inanarak zorlu yolculuğa çıktığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin yarım asırlık otomobil hayaline dev bir adım daha attıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilde 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirterek, "2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.

Yerli otomobilin Ar-Ge'si için bugüne kadar 700 milyon liranın üzerinde para harcandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, paydaşların 3 yıl içinde koyacakları 3,5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye'nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş olduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adetlik kapasiteye ulaşacaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle 2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız." dedi.

Yatırımı Bursa-Gemlik'ten başlattıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, inşallah Türkiye de masada önemli bir oyuncu haline gelecek. İnşallah artık kazanan tarafa geçeceğiz. Çünkü bu 83 milyonun otomobili." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOGG ile başlattıkları bu yeni ortaklık kültürünün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birçok yatırımda da yeni bir model olacağını kaydederek, "Buraya 'fabrikadan fazlasını' inşa ediyoruz. Burası sadece bir üretim üssü değil, bir teknoloji üssü olacak. Dördüncü sanayi devriminin dijital dönüşümün en güzel örneklerini burada sergileyeceğiz. Dünya markası olmanın gereklerini bir bir yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Stratejik ve ekonomik olarak yatırımlarına en uygun olan planlamaları yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Planlarımız bazı istemeyenlere, oyun bozmaya çalışanlara rağmen tıkır tıkır işliyor. Görevimiz Türkiye'nin Otomobili'ni yapmak, yerli ve milli olmak. Her Türk vatandaşının gurur duyacağı bir marka oluşturmak." diye konuştu.

- "Yerlilik oranı her geçen yıl artacak"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başlangıçta yüzde 51 yerli olarak piyasaya çıkacaklarını belirterek, "2025'te yüzde 68 yerlilik oranına çıkacağız. Ekonomik olarak uygun ve sürdürülebilir olduğu sürece bu rakamı daha da yukarılara çekeceğiz." şeklinde konuştu.