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  4. TOHM sporcuları sevindirildi

TOHM sporcuları sevindirildi

ERZURUM HABERLERİ  | 10.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TOHM sporcuları için gönderdiği spor malzeme seti, dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TOHM sporcuları için gönderdiği spor malzeme seti, dağıtıldı. Milli sporcuların yüzü güldü.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşekesinligil, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki sporculara malzeme dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen Spor Malzeme Seti, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle milli sporculara dağıtıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile TOHM Müdürü Murat Tanas tarafından 66 kişiye spor malzeme seti teslim edildi. Kayak, buz pateni, atletizm ve curling federasyonuna ait spor branşlarında Türkiye’yi temsil eden ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde spor hayatını sürdüren sporcular, yeni kıyafetleri ile göz kamaştırdı.
Erzurum Gençli ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, TOHM’da kalan ve ülkemizi temsil eden sporculara, yeni spor kıyafetlerinin hayırlı olması dileğinde bulunurken, “Bu spor malzemeleri ile İnşallah ülkemize yeni madalyalar kazandırırsınız. Sizlere jestte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

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